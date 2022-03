Ollongren: Poetin is wraakzuchtig en een alleenheerser

Minister Kajsa Ollongren (Defensie) ziet de Russische president Vladimir Poetin als “wraakzuchtig” en “eigenlijk een alleenheerser”, die de oorlog in Oekraïne koste wat het kost wil winnen. Ze zei dat bij het televisieprogramma WNL op Zondag.

Volgens Ollongren zijn die kenmerken van Poetin al langer zichtbaar, sinds de Russische inval in Georgië in 2008 en de annexatie van de Krim in 2014. “Hij is er echt op uit om dingen die in zijn ogen hersteld moeten worden, te herstellen. Ten koste van mensenlevens”, aldus de minister.

Het gebruik van een hypersonische raket door Rusland dit weekeinde laat volgens Ollongren zien hoe ver Poetin bereid is te gaan. “Dit zijn nieuwe, hele dure wapens. Het laat vooral zien dat ze alles willen inzetten. Poetin wil koste wat het kost deze oorlog winnen.”

Ollongren werd gevraagd of ze de bombardementen van de Oekraïense stad Marioepol als oorlogsmisdaden bestempelt, zoals de Oekraïense president Volodomir Zelenski doet. Ze nam dat woord niet in de mond, maar zei wel dat “de hele oorlog illegaal is. Alle verhalen wijzen erop dat er hele zware wapens worden ingezet tegen willekeurige doelen. Ik denk dat de internationale gemeenschap deze oorlog daarom zo scherp veroordeelt”.