Gündoğan beraadt zich op stappen nu Volt haar weer uit fractie zet

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan beraadt zich op “eventuele stappen” die ze kan nemen, nu de Volt-fractie op het punt staat haar wederom het fractielidmaatschap te ontnemen. Dat schrijft ze in een verklaring op Twitter. Vrijdag kondigde fractievoorzitter Laurens Dassen aan dat de fractie, verder bestaande uit Marieke Koekkoek, dinsdag stemt over de positie van Gündoğan. Daar zal Gündoğan zelf waarschijnlijk bij zijn.

Voordat de fractie Gündoğan eruit kan zetten, moet eerst het fractiereglement worden gewijzigd. Hiermee ondergraaft de partij volgens het Kamerlid een uitspraak van de rechter eerder deze maand. Die oordeelde dat een eerdere schorsing en uitzetting uit de fractie van het Kamerlid teruggedraaid moest worden. Volgens Gündoğan, tegen wie meldingen zijn gedaan van onder meer “handtastelijkheden” en “intimidatie”, is het “evident” dat Volt haar nu kostte wat kost niet terug wil laten keren tot de fractie.

Het partijbestuur schreef vrijdag bovendien dat het Gündoğan uit de partij gaat zetten. Volgens het bestuur benadeelt zij de partij “op onredelijke wijze” en vaart zij “volledig een eigen koers”. De partij is verbolgen dat het Kamerlid aangifte heeft gedaan van smaad en laster tegen de dertien mensen die haar van wangedrag beschuldigen.

Voor het bestuur en de fractie was het intrekken van die aangiften een voorwaarde voor gesprekken tussen het Kamerlid en de partijtop. De rechter had op bemiddeling aangedrongen, zodat daarna een onafhankelijk onderzoek kon komen naar de meldingen. In het programma Jinek zei Gündoğan afgelopen donderdag juist haar aangiftes uit te breiden. Het bestuur verzet zich “moedwillig” tegen onafhankelijk onderzoek, denkt Gündoğan, iets wat zij “buitengewoon verwerpelijk” noemt.

Als ze uit de fractie wordt gezet, zal Gündoğan haar zetel meenemen en verdergaan als onafhankelijk Kamerlid, zei ze eerder. Ze sluit haar verklaring nu af door Volt “veel wijsheid” toe te wensen.