Kindertelefoon vaker gebeld over grensoverschrijdend gedrag online

De Kindertelefoon wordt sinds het uitbreken van de coronapandemie vaker gebeld of gechat door kinderen die vragen hebben over sexting en ongewenst seksueel gedrag op internet. Tijdens de diverse lockdowns verdubbelde het aantal gesprekken over sexting, het versturen van seksueel getinte berichten, foto’s en video’s via internet, laat de organisatie weten.

Medewerkers voerden tijdens de lockdowns ook ongeveer de helft meer telefoon- en chatgesprekken over chantage met (naakt)foto’s en video’s dan in 2019, voor de corona-uitbraak. Gemiddeld benaderen zes kinderen per dag nu de Kindertelefoon met vragen hierover.

Directeur Roline de Wilde zegt dat kinderen vaak zichzelf ten onrechte de schuld geven als het fout gaat. “Er is op dit onderwerp veel angst en schaamte”, zegt ze. “Iets wat begint als een onschuldige flirt op social media kan eindigen in dreiging en chantage. Het merendeel van de kinderen durft het niet met ouders te bespreken en is bang dat ze erachter komen.”

Voor kinderen is het daarom belangrijk om te weten dat ze bij hun ouders terechtkunnen, benadrukt de Kindertelefoon. Ook is het volgens de hulplijn goed om te praten over respectvol omgaan met foto’s van iemand anders. “Want de verspreiders zijn verantwoordelijk, niet de slachtoffers.”

Dat de Kindertelefoon nu met deze cijfers komt, heeft ermee te maken dat het op veel scholen de zogenoemde Week van de Lentekriebels is. Ze leren kinderen dan over relaties, seksualiteit en weerbaarheid. Het thema is ‘Je lijf is van jou’.