Menzis beperkt premie met reserves, maar ‘dat kan niet onbeperkt’

Zorgverzekeraar Menzis heeft vorig jaar ruim 235 miljoen euro uit zijn reserves gehaald om de premies betaalbaar te houden. Dat komt neer op 140 euro per volwassen verzekerde, laat de coöperatieve verzekeraar weten in het jaarverslag. Financieel bestuurder Dirk Jan Sloots waarschuwt echter dat Menzis dit “niet onbeperkt kan blijven doen, want ook reserves raken een keer op”.

Menzis is met meer dan 2 miljoen verzekerden een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. Het bedrijf kijkt terug op een uitzonderlijk druk coronajaar 2021 en wijst op de “enorme uitdagingen” voor de toekomst waar de zorg voor staat. “Zoals de toenemende zorgkosten, omdat we steeds ouder worden en omdat er betere en vaak duurdere medicijnen komen.” De vraag naar zorg neemt toe, terwijl de personeelstekorten juist oplopen.

Volgens Sloots zijn “fundamentele keuzes” nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen. Menzis denkt daarbij aan goede regionale afspraken, afschaffing van het vrijwillige eigen risico en een eerlijker verdeling van de risico’s onder zorgverzekeraars. Volgens de financiële topman krijgen verzekeraars die relatief veel ongezonde mensen als klant hebben nu te weinig compensatie voor de hogere zorgkosten die zij maken.

Door de inzet van reserves sloot Menzis 2021 af met een negatief resultaat van 107 miljoen euro. Menzis heeft nog ruim 1,4 miljard euro aan eigen vermogen. Het grootste deel daarvan moet wel in kas blijven. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om flinke reserves aan te houden, zodat ze financieel gezond blijven.