Minister: onderzoek omstreden mondkapjesdeal weer vertraagd

Het onderzoek naar de mondkapjesdeal van het ministerie van Volksgezondheid met ondernemer Sywert van Lienden is opnieuw vertraagd. Het lukt de onderzoekers van Deloitte niet om het onderzoek voor mei af te ronden. Het streven is nu om voor het zomerreces van de Kamer met een eerste rapport te komen, schrijft minister Conny Helder van langdurige zorg aan de Kamer.

Er is meer tijd en informatie nodig om het onderzoek af te ronden, heeft Deloitte aan de minister laten weten. Het eerste onderzoek gaat vooral in op de overeenkomst tussen het ministerie en Relief Goods Alliance bv (RGA), het bedrijf van Van Lienden. De onderzoekers mogen e-mails en chatberichten van de RGA en berichten die door het bedrijf via sociale media naar buiten zijn gebracht, alleen inzien.

Een aantal afspraken om deze berichten te bekijken is niet doorgegaan, op verzoek van zowel RGA als het onderzoeksbureau. Dat heeft onder meer tot de vertraging van het onderzoek naar persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) geleid. De onderzoekers moeten daarnaast bergen andere data doorploegen en analyseren.

Van Lienden en zijn twee zakenpartners verkochten mondkapjes vanuit een stichting zonder winstoogmerk, maar ook vanuit Relief Goods Alliance. Met de verkoop van mondkapjes vanuit dat bedrijf verdienden ze bruto 28 miljoen euro, terwijl Van Lienden had gezegd zich belangeloos in te zetten. Aan het begin van de coronacrisis was er wereldwijd een tekort aan mondkapjes.

Een strafrechtelijk onderzoek naar Van Lienden loopt nog. Eind februari werd hij opgepakt, evenals zijn twee compagnons. Van Lienden is na een aantal dagen vrijgelaten, maar blijft verdachte en het onderzoek gaat door, liet het Openbaar Ministerie eerder weten.

De Rabobank zou betrokken zijn bij de deals die Van Lienden met de overheid maakte. Rabo-topbankier Barbara Baarsma zou hebben bemiddeld, volgens onderzoeksplatform Follow The Money (FTM). Die beschuldiging heeft de bank van de hand gewezen, maar op de relatie tussen de bank en Van Lienden wil de bank niet inhoudelijk reageren.

Volgens FTM was de bank “een belangrijke steun” voor Van Lienden tijdens de onderhandelingen van zijn omstreden mondkapjesdeal met de overheid. Donderdag verschijnt het boek ‘Sywerts Miljoenen’ over de deal, die twee FTM-auteurs schreven.