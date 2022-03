Omstreden standbeeld weg bij Olympisch Stadion

Het bronzen standbeeld bij het Olympisch Stadion in Amsterdam dat werd gemaakt voor de Olympische Spelen in 1928 is maandag weggehaald en verhuisd naar een plek in het stadion. Ellen van Haaren, mededirecteur van het Olympisch Stadion, bevestigt berichtgeving van AT5 hierover. Het beeld is maandagmiddag verplaatst, op de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie, aldus Van Haaren.

Het bronzen beeld is omstreden omdat het een zogenoemde Olympische groet uitbeeldt die in verband wordt gebracht met de Hitlergroet. Eerder dit jaar werd het nog beklad met leuzen als ‘fuck nazi’s’. Nadat onderzoek aantoonde dat de groet in verband wordt gebracht met fascisme en de Hitlergroet besloot het stadion in 2020 dat het beeld een minder prominente plek moest krijgen. “We willen als Olympisch Stadion niet een dergelijk besmet beeld bij onze hoofdingang”, zei Van Haaren eerder. Zij gaf toen ook aan aan dat het beeld wat haar betreft uiteindelijk een plaatsje krijgt in de “foute beeldentuin” die er in Nederland zou moeten komen met meer omstreden beelden zoals dat van Jan Pieterszoon Coen. “Schoolkinderen kunnen daar dan een keer naartoe om het echte verhaal te horen.”