Opkomst Amsterdam definitief 46,6 procent, PvdA blijft grootste

De PvdA is definitief de grootste partij in Amsterdam. De hoofdstad maakte maandag de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend aan de hand van alle getelde stemmen. In totaal heeft 46,6 procent van de Amsterdammers gestemd.

Amsterdam was de laatste gemeente in het land die nog niet de uitslag op basis van 100 procent van de stemmen had gemeld. De laatste update was van donderdag, op basis van 95 procent van de stemmen. De voorlopige opkomst lag toen op 46 procent.

In totaal zijn 324.869 geldige stemmen uitgebracht. De PvdA kreeg 57.093 stemmen, wat goed is voor negen zetels in de raad. GroenLinks is de tweede partij in Amsterdam met 48.096 stemmen (acht zetels) en D66 staat op de derde plek met 44.732 stemmen (zeven zetels).

In de Amsterdamse gemeenteraad komen twaalf partijen, met als nieuwkomer Volt (twee zetels). Verder bestaat de nieuwe raad uit de VVD (vijf zetels), SP (twee zetels), Partij voor de Dieren (drie zetels), BIJ1 (drie zetels), JA21 (twee zetels), DENK (twee zetels), Forum voor Democratie (een zetel) en CDA (een zetel). ChristenUnie en de Partij van de Ouderen keren niet terug. De definitieve eindstand komt overeen met de laatste voorlopige uitslag.

Alle kandidaten die volgens de kieslijst in de raad moesten komen, hebben een plek bemachtigd. Opvallend is dat de nummer 2 van GroenLinks, Imane Nadif, meer stemmen heeft gekregen dan de nummer 1, de huidige wethouder Rutger Groot Wassink. Dat geldt ook voor BIJ1, waar de nummer 3 Nilab Ahmadi meer stemmen kreeg dan de nummers 1 (Jazie Veldhuyzen) en 2 (Carla Kabamba). Veldhuyzen staat op de derde plek. Bij DENK gingen ook meer stemmen naar de nummer 2, S├╝leyman Koyuncu, dan 1, Sheher Khan.

Voormalig PvdA-leider, oud-vicepremier en ex-wethouder in Amsterdam Lodewijk Asscher begint maandag als verkenner in Amsterdam. Hij gaat kijken welke partijen samen een coalitie kunnen vormen. PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman heeft Asscher gevraagd.

De opkomst in Amsterdam is historisch laag. Burgemeester Femke Halsema kondigde vorige week al aan dat er een onafhankelijk onderzoek komt om te achterhalen waarom zo weinig mensen in de hoofdstad hebben gestemd.