Stemmen opnieuw geteld in aantal gemeenten

Een aantal gemeenten gaat maandag of dinsdag opnieuw de stemmen tellen die zijn uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige week. Het gaat vooralsnog om Putten, Nijkerk, Zutphen, Dordrecht, Bergen (Noord-Holland), Loon op Zand en Goeree-Overflakkee. In enkele andere gemeenten is een verzoek om hertelling gedaan, maar daarover is nog geen besluit genomen. Aanleiding is in alle gevallen een miniem verschil in de uitslagen, die partijen een zetel meer of minder kan opleveren.

In Nijkerk vroeg de lokale partij PRO21 hertelling aan om er zeker van te zijn dat de partij recht heeft op een restzetel. PRO21 won de restzetel met één stem verschil van de VVD, die daardoor van vier naar drie zetels ging. PRO21 kreeg er juist een zetel bij, van vijf naar zes. Nijkerk maakt de nieuwe uitslag dinsdagmorgen bekend.

In Putten wil de VVD een hertelling, omdat de partij één stem tekort kwam om recht te hebben op drie raadszetels. Putten verwacht maandagavond klaar te zijn met de hertelling. Loon op Zand in Noord-Brabant denkt ook maandagavond opnieuw te hebben geteld. Daar moet vastgesteld worden of een tweede restzetel naar de juiste partij is gegaan.

In Zutphen en in Dordrecht blijkt er een heel klein verschil te zijn tussen het aantal ingeleverde stembiljetten en het aantal ingenomen stempassen. Dat kan van invloed zijn op een restzetel. Dordrecht telt dinsdag opnieuw en komt woensdag met de uitslag, net als Goeree-Overflakkee. Daar vroeg de VVD een hertelling aan.