Componist muziek The Father en Nomadland naar Concertgebouw

De Italiaanse componist en pianist Ludovico Einaudi, wiens muziek onder meer in de films The Father, Nomadland en Intouchables te horen was, komt naar Het Concertgebouw in Amsterdam. Hij zal op 14, 15 en 16 november concerten geven waar muziek van zijn nieuwe album Underwater te beluisteren zal zijn.

“Dit album is ontstaan tijdens de lockdown toen de componist op zichzelf was aangewezen en de natuur introk voor inspiratie”, licht een woordvoerder toe. Het is zijn eerste solo pianoalbum in twintig jaar.

Tijdens de concerten in Het Concertgebouw treedt hij op met violist Federico Mecozzi (viool, altviool), Redi Hasa (cello) en Francesco Arcuri (percussie). Het Concertgebouw verwacht een enorme toeloop voor de evenementen met de stermusicus.