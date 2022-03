Gündoğan niet bij vergadering met stemming over haar positie

De fractievergadering van Volt is begonnen zonder Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan. Fractievoorzitter Laurens Dassen en Kamerlid Marieke Koekkoek zitten met een notulist bij elkaar in een zaaltje in het parlement om te spreken over het uit de fractie zetten van Gündoğan. De reden voor haar afwezigheid is onduidelijk.

De fractievergadering begon om 09.45 uur en een uur later was Gündoğan nog altijd niet aangesloten. Als ze inderdaad de hele vergadering verstek laat gaan, kan ze niet meestemmen over een wijziging van het reglement waarmee Volt haar uit de fractie wil zetten. Ze zou die stemming hoe dan ook verliezen, aangezien Dassen en Koekkoek met z’n tweeën een meerderheid vormen.

Gündoğan schreef woensdag in een verklaring op Twitter dat ze haar “stem als fractielid” zou gebruiken om zich te verzetten tegen de stappen die Volt onderneemt om haar uit de fractie te zetten. Op welke manier ze dat precies wil doen, laat ze vooralsnog in het midden. Ze zegt zich in de verklaring nog te beraden en tot ze een besluit genomen heeft niet meer met media te praten.

Een verslaggever van de NOS meldde dinsdagochtend dat Gündoğan heeft laten weten met koorts in bed te liggen. Dat is vooralsnog niet bevestigd. Gündoğan noch haar advocaat reageerden dinsdagochtend op vragen.

Het Kamerlid ligt met haar partij overhoop na een aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het kwam al tot een rechtszaak, die Gündoğan won. Toch liep de ruzie verder op, met hoogstwaarschijnlijk een royement tot gevolg.