Kleindochter Joodse notaris wil boek wereldwijd uit handel

De kleindochter van de Joodse notaris Arnold van den Bergh, Mirjam de Gorter, doet een dringende oproep het boek over het verraad van Anne Frank wereldwijd uit de handel te halen. In het boek wijst een coldcaseteam haar grootvader aan als de waarschijnlijke verrader van de familie Frank. Volgens De Gorter is sprake van “valse geschiedschrijving”.

Ze vroeg de Amerikaanse uitgever HarperCollins Publishers, die de wereldrechten bezit, en alle andere uitgevers die erbij betrokken zijn het boek terug te halen. Ze zei “heel blij” te zijn dat de Nederlandse uitgever Ambo Anthos hiertoe al heeft besloten. Dat gebeurde naar aanleiding van een analyse die een groep historici dinsdag heeft gepubliceerd, waarin ze zeggen dat het onderzoek van het coldcaseteam zou zijn gebaseerd op foutief brongebruik, vooronderstellingen die voor waar zijn aangenomen en tunnelvisie.

De Gorter is “geweldig blij” met het rapport van de historici, zei ze dinsdagavond na een bijeenkomst in Amsterdam. “Zij hebben uiteindelijk het werk gedaan wat ik had verwacht van het coldcaseteam.”

Volgens de kleindochter van Van den Bergh was de schok groot toen ze hoorde dat haar grootvader in het boek wordt aangewezen als vermoedelijke verrader van Anne Frank en haar familie. Hoewel ze voor de publicatie diverse keren contact heeft gehad met de onderzoekers van het coldcaseteam, zei ze geen idee te hebben dat ze hiermee zouden komen. “Ik dacht meteen: mijn grootvader wordt erin geluisd.”

Of ze nadere juridische stappen zal ondernemen, kon ze niet zeggen. “Daar moeten we nog over denken.”