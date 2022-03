Koningsdag Maastricht in teken van vrijheid en verbondenheid

Koningsdag in Maastricht staat dit jaar in het teken van vrijheid en verbondenheid. “Het is cruciaal om openlijk respect en saamhorigheid te tonen, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Ons hart is dan ook bij de Oekraïners”, aldus de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake dinsdag bij de presentatie van het programma voor Koningsdag op 27 april.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, hun dochters en andere leden van de koninklijke familie zouden eigenlijk in 2020 naar Maastricht komen, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Dit jaar wordt in Maastricht “een sterke delegatie van het koningshuis” verwacht, zei de Rijksvoorlichtingsdienst.

Maastricht wil er een “extra mooie, klassieke Koningsdag” van maken, zei Penn-te Strake. “We hebben nagedacht over gevolgen van de oorlog in Oekraïne, maar we hebben besloten dat dit een echt nationaal evenement is, dat we ons niet laten afnemen. We denken nog na over speciale aandacht voor de Oekraïense vluchtelingen in het programma, maar er zijn nu nog teveel onzekerheden.”

Een hoofdrol tijdens Koningsdag in Limburg is weggelegd voor muziek. André Rieu en Rowwen Hèze treden op, de zangvereniging Mastreechter Staar zingt het Wilhelmus en driehonderd leden van verschillende harmonieën halen de koninklijke bus ’s morgens binnen op de Sint Servaasbrug, de oudste brug van Nederland. Kinderen uit alle 44 Maastrichtse wijken bieden bloemen aan.

Leden van de koninklijke familie metselen onderweg de laatste steentjes in een Poort van Europa, een kunstwerk dat markeert dat in 1992 het Verdrag van Maastricht werd ondertekend. Er wordt ook een speciale herdenkingsmunt geslagen. Bij het Onze Lieve Vrouweplein leert de koninklijke familie een mondje Mestreechs spreken onder leiding van musicalacteur Jon van Eerd. Even verderop kunnen ze meedoen aan wat de Maastrichtenaren het Vijfde Seizoen noemen: naast zomer, herfst, winter en lente het seizoen van de vastelaovend ofwel de carnaval, van 1 januari tot aswoensdag.

Het bezoek duurt naar verwachting twee uur en wordt afgesloten met een speciaal gecomponeerd lied van Rowwen Hèze op het Vrijthof. In de aanloop naar Koningsdag zullen steeds meer straten in het centrum van Maastricht worden afgesloten. Binnenstadbewoners kunnen enkele uren hun huis niet uit.