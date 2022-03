Lisa Loeb wint ‘hoogbegaafdenprijs’ Impact Award

Cabaretière, zangeres, presentatrice en schrijfster Lisa Loeb wint dit jaar de Mensa Fonds Impact Award. Deze ‘hoogbegaafdenprijs’ wint ze omdat ze “met humor en openheid onderwerpen als de positie van (slimme) vrouwen en geestelijke gezondheid” bespreekbaar maakt, aldus de jury.

Loeb won in 2021 het populaire televisieprogramma De Slimste Mens. Daarin merkte zij “dat slim zijn voor vrouwen niet vanzelfsprekend is”. De jury waardeert met de prijs de open manier waarin ze daarmee omging in het programma. Loeb hoopt een goede ambassadeur voor hoogbegaafden en dan vooral voor hoogbegaafde vrouwen te zijn, zo reageert de “dankbaar en vereerde” winnares in een verklaring.

De Impact Award wordt voor de derde keer uitgereikt. Dat gebeurt op zondag 10 april in De Balie in Amsterdam. Eerdere winnaars waren presentator Diederik Jekel en hoogleraar en tegenwoordig minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf.

Het Mensa Fonds reikt dit jaar voor de negende keer prijzen uit aan mensen of organisaties die het verschil maken met of voor hoogbegaafden. Dit jaar zijn er nog twee andere categorieën naast de Impact Award. Op de Uitblinker Award, voorgedragen door publiek en winnaar gekozen door de jury, maken kans: de Iraanse hoogleraar aan de TU Eindhoven Masi Mohammadi, Waag-directeur Marleen Stikker en wetenschapsredacteur van de Volkskrant George van Hal.

Hoogbegaafd de Podcast van Kristel van Eijk, de Week van de Hoogbegaafdheid van Rianne van de Ven en Sjoerd Dirk Meijer en het bedrijf De Jonge Strateeg van Robin Zwiers maken kans op de Publieks Award. De winnaar daarvan wordt via publieksstemming bepaald.