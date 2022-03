Publiek kan vrijdag afscheid nemen van weerman Piet Paulusma

Mensen die dat willen kunnen vrijdag in Harlingen afscheid nemen van weerman Piet Paulusma. Jan Slagter, de directeur van Omroep MAX, heeft berichten daarover in andere media zoals Omroep Friesland en Hart van Nederland, bevestigd. Paulusma overleed zondag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De afscheidsbijeenkomst is van 12.00 uur tot 17.00 uur in het Entrepotgebouw in Harlingen.

Paulusma verzorgde sinds januari 2020 dagelijks items in Tijd voor MAX. Ook was hij twee keer per dag te horen op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Paulusma 23 jaar bij SBS waar hij Piets Weer maakte. Zijn uitvaart is zaterdag in besloten kring.

De weerman verzorgde donderdag voor het laatst zijn weerbericht op televisie. Vrijdag was hij nog te horen op de radio. Omroep MAX zendt dinsdag in Tijd voor MAX een eerbetoon uit aan Paulusma met als titel Oant Moarn (Tot morgen). Dit was de vaste zin waarmee hij zijn weerberichten afsloot.