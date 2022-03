Richtlijn om langdurige corona beter te behandelen

Om patiënten met langdurige klachten na corona beter te begeleiden en behandelen is een speciale richtlijn voor zorgverleners ontwikkeld. Ook kan het ziektebeeld hiermee beter worden herkend, maakte de Federatie Medisch Specialisten, een van de initiatiefnemers, bekend.

De richtlijn beschrijft op basis van de laatste inzichten de zorg aan patiënten die na een coronabesmetting langer dan vier weken klachten houden zoals vermoeidheid, benauwdheid, minder goed ruiken of proeven, problemen met bewegen en concentratieproblemen. “Zo komt aan bod welke aanvullende diagnostiek zinvol is, en wanneer een patiënt in aanmerking komt voor paramedische herstelzorg of psychologische zorg”, aldus de specialistenorganisatie.

Zorgminister Ernst Kuipers nam de richtlijn, ontwikkeld door meer dan twintig zorgorganisaties, dinsdag in ontvangst.