Rutte overlegt met Erdogan over Oekraïne en NAVO-top

De oorlog in Oekraïne en de komende NAVO-top staan centraal tijdens het bezoek dinsdag van premier Mark Rutte aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De betrekkingen tussen Nederland en Turkije waren de afgelopen jaren erg stroef.

Volgens Rutte zijn de persoonlijke banden echter altijd goed gebleven. Hij zei vrijdag het belangrijk te vinden dat meer landen binnen de NAVO intensief contact hebben met de regering in Ankara. “Turkije is van groot belang voor de verdediging van de oostflank”, zei hij.

In 2017 was de relatie zo slecht dat de Nederlandse ambassadeur lang niet welkom was in Ankara. Dat kwam omdat Nederland weigerde Turkse bewindslieden hier campagne te laten voeren. Het leidde ertoe dat een Turkse minister Nederland moest verlaten.

Daarna zijn de banden wel weer aangehaald, maar het werd nooit heel hartelijk. Vorig jaar dreigde Erdogan nog tien ambassadeurs, onder wie de Nederlandse, het land uit te zetten omdat zij opriepen de filantroop Osman Kavala vrij te laten. Hij zit al jaren zonder veroordeling vast. Maandag besloot de rechter dat Kavala nog langer moet vastzitten.

Turkije is een belangrijke handelspartner van Nederland. Economisch gaat het echter al langer niet goed in Turkije. De afgelopen maanden probeert Erdogan de banden weer aan te halen met landen waarmee de relatie de afgelopen jaren sterk was verslechterd zoals Israël, Griekenland en Armenië.