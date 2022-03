Staatssecretaris: land gaat niet op slot vanwege vervuild water

Het is niet de verwachting dat het land net zoals tijdens de stikstofcrisis ‘op slot’ gaat vanwege slechte waterkwaliteit, denkt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat). Mogelijk moeten de bouw of bedrijfsprocessen lokaal worden gestopt omdat de waterkwaliteit anders te veel verslechtert, maar volgens de staatssecretaris komen waterproblemen vaak niet op landelijke schaal voor.

Verschillende experts waarschuwden in NRC juist voor een dreigende watercrisis. Vanaf 2027 moet Nederland voldoen aan Brusselse richtlijnen voor waterkwaliteit, maar volgens de deskundigen is het allerminst zeker dat Nederland dat gaat halen. De staatssecretaris zelf zegt dat Nederland wel gaat voldoen aan de wettelijke eisen, zolang de voorgenomen plannen worden uitgevoerd. Wel staat volgens haar vast dat Nederland “vol aan de bak” moet. Afgelopen vrijdag werd een groot pakket met maatregelen vastgesteld.

Maar D66-Kamerlid Tjeerd de Groot is er niet gerust op dat de plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd en dat Nederland dus in 2027 voldoet aan de eisen. Hij vindt dat het kabinet strenger moet zijn naar de gemeenten en provincies. Volgens De Groot is het goed dat het kabinet actie wil ondernemen, “maar het is ontzettend laat”.

In het stikstofdossier werd het kabinet door de rechter berispt, omdat het beleidsprogramma PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) niet deugde. Door PAS werden vergunningen verleend voor stikstofuitstoot op basis van vermindering in de toekomst. De rechter oordeelde dat het ‘op de pof’ uitstoten van stikstof onrechtmatig was en zette een streep door PAS. Vervolgens stokte de verlening van vergunningen om te bouwen, omdat deze projecten niet voldeden aan de stikstofregels.