Tweede Kamerfractie Volt vergadert over positie Gündoğan

De Kamerfractie van Volt vergadert dinsdagochtend over het lidmaatschap van Nilüfer Gündoğan. Fractievoorzitter Laurens Dassen en Marieke Koekkoek stemmen over een wijziging van de fractieregels om haar eruit te zetten. Gündoğan heeft zelf ook stemrecht, en lijkt dat te willen gebruiken. Ze zal wel in de minderheid zijn.

Gündoğan werd onlangs door Volt geschorst na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Zij werd onder meer beticht van handtastelijkheden en intimidatie. Het Kamerlid stapte daarop naar de rechter, die haar in een kort geding in het gelijk stelde en bepaalde dat Volt haar weer in de fractie moet opnemen.

Volt liet eind vorige week weten tegen die beslissing in beroep te gaan en kondigde aan Gündoğan alsnog uit de fractie te zetten. Ook wil de partij haar royeren als lid. Daarbij speelt ook mee dat zij tegen de partij en tegen de mensen die over haar geklaagd hebben, aangifte heeft gedaan van smaad en laster.