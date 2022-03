Uitgeverij haalt boek Het verraad van Anne Frank terug

Uitgeverij Ambo Anthos haalt het boek Het verraad van Anne Frank uit de handel. Dat meldt de uitgeverij dinsdagavond nadat historici eerder op de avond een kritische analyse presenteerden over het onderzoek van een coldcaseteam naar het verraad van Anne Frank. Het onderzoek wordt beschreven in het boek Het verraad van Anne Frank van de Canadese schrijfster Rosemary Sullivan.

“Op basis van de conclusies van het rapport hebben wij besloten dat het boek per direct niet meer leverbaar is”, meldt de uitgeverij. Ambo Anthos roept de boekhandel op om de boeken die zij nog in voorraad hebben terug te sturen. De uitgeverij biedt opnieuw “oprechte verontschuldigingen” aan mensen aan die door de inhoud van het boek gegriefd zijn.

In het boek schrijft een coldcaseteam dat onderzoek deed dat notaris Arnold van den Bergh, lid van de Joodse Raad, hoogstwaarschijnlijk degene is die de familie Frank heeft verraden. Over de publicatie was veel ophef. Volgens diverse historici en (Joodse) organisaties zou de stelling te veel op aannames berusten. Een groep historici deed een analyse en noemde het onderzoek dinsdagavond “amateuristisch”. Het zou zijn gebaseerd op foutief brongebruik, vooronderstellingen die voor waar zijn aangenomen en tunnelvisie.

Eerder al concludeerde Ambo Anthos dat het niet kritisch genoeg was geweest en dat de conclusie in het boek over het verraad onvoldoende steun vond in het beschikbare feitenmateriaal. Ook toen zijn al verontschuldigingen aangeboden, speciaal aan de nabestaanden en verdere familie van Van den Bergh. Extra drukken van het boek werden toen al uitgesteld.