Vrienden van Amstel LIVE in mei weer in Rotterdam Ahoy

De Vrienden van Amstel LIVE keert in mei met acht shows terug in Rotterdam Ahoy. Eigenlijk zou de groep, dit keer bestaande uit 23 artiesten, in januari al optreden, maar door de coronamaatregelen werden die shows geannuleerd.

Het nieuws van de nieuwe concertreeks werd dinsdag in café Hesp in Amsterdam bekendgemaakt. Daar waren alle artiesten, onder wie Guus Meeuwis, DI-RECT, Nick & Simon, Chef’Special, Typhoon, Willeke Alberti, Miss Montreal en Suzan & Freek, aanwezig. Wie met elkaar optreden is nog geheim. Thomas Acda, Rolf Sanchez en Kraantje Pappie reisden eerder dit jaar naar Amerika en schreven daar speciaal voor de nieuwe concertreeks het nummer Missen Zou.

De optredens vinden plaats van 1 tot en met 4 en van 6 tot en met 9 mei. De kaartverkoop begint zaterdag 26 maart om 10.00 uur. Mensen die een kaartje voor een eerdere editie hadden en daarvoor hun geld hebben teruggekregen, krijgen voorrang bij deze kaartverkoop.

Vrienden van Amstel LIVE wordt sinds 1998 jaarlijks in Rotterdam Ahoy georganiseerd. Ieder jaar zijn grote Nederlandse artiesten van de partij. Guus Meeuwis heeft ondertussen de meeste edities op zijn naam staan, namelijk zestien.