Asscher: kijken naar Amsterdamse coalitie PvdA, GroenLinks en D66

PvdA, GroenLinks en D66 moeten onderzoeken of ze een coalitie kunnen vormen voor het Amsterdamse stadsbestuur. Dat advies geeft verkenner Lodewijk Asscher in een brief woensdag aan de Amsterdamse gemeenteraad. Hij trekt deze conclusie na zijn eerste gesprekken met de twaalf fracties na de gemeenteraadsverkiezingen.

PvdA was met negen zetels de winnaar van de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen, gevolgd door GroenLinks (acht zetels) en D66 (zeven zetels). De drie partijen samen hebben een meerderheid in de Amsterdamse raad, die 45 zetels telt. “De meeste partijen beschouwen het als logisch, te verwachten of zelfs wenselijk dat de drie grootste partijen in de raad nu het voortouw nemen bij het starten van onderhandelingen om tot een nieuw stadsbestuur te komen”, aldus Asscher.

De VVD (vijf zetels) en de SP (twee zetels) hebben bij de verkenner aangegeven te willen deelnemen aan het stadsbestuur als dat getalsmatig nodig zou zijn voor een meerderheid. Volgens Asscher overwegen de drie grootste partijen het nu niet om deze partijen aan het bestuur toe te voegen. Desondanks raadt de voormalig PvdA-leider de drie progressief-linkse partijen wel aan om te kijken naar “een breed draagvlak” en de “verbreding in politieke zin wel op een andere manier na te streven”.

Verder laat Asscher in zijn brief weten zich zorgen te maken over de historisch lage opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. “Als minder dan de helft van de Amsterdammers komt stemmen, moeten alle Amsterdammers zich dat aantrekken”, schrijft de oud-wethouder. “Alle partijen in de nieuwe raad hebben aangegeven die lage opkomst als een opdracht te beschouwen.” In totaal heeft 46,6 procent van de Amsterdammers gestemd.