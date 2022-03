Coldcaseteam Anne Frank geschokt door terugroepen boek

Onderzoeksleider Pieter van Twisk is “totaal verrast en geschokt” dat uitgeverij Ambos Anthos het boek over het verraad van Anne Frank uit de winkels haalt. Van Twisk gaf leiding aan het coldcaseteam dat concludeerde dat de familie Frank vermoedelijk verraden is door de Joodse notaris Arnold van den Bergh.

Een groep historici die het onderzoek onder de loep nam vindt die claim echter slecht onderbouwd. Het onderzoek van het coldcaseteam zou “amateuristisch” zijn en gebaseerd zijn op foutief brongebruik en de onderzoekers zouden last hebben gehad van tunnelvisie, zeggen de deskundigen.

Ambo Anthos besloot naar aanleiding van de analyse Het verraad van Anne Frank uit de handel te halen. De uitgeverij bood opnieuw “oprechte verontschuldigingen” aan mensen aan die door de inhoud van het boek gegriefd zijn.

Eerder al zei Ambo Anthos dat het niet kritisch genoeg was geweest en dat de conclusie in het boek over het verraad onvoldoende steun vond in het beschikbare feitenmateriaal. Van Twisk zegt het besluit van de uitgeverij niet te begrijpen. “We hebben nog geen contact met ze gehad”, laat hij woensdag weten.

De onderzoeksleider stelt nog met een formele verklaring te komen. Dinsdag zei Van Twisk in een eerste reactie nog niets in het tegenonderzoek te hebben gelezen wat zijn theorie over Van den Bergh ontkracht.