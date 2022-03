Familie en werkgevers herdenken Paulusma in rouwadvertenties

De familie van Piet Paulusma en zijn werkgevers SBS en Omroep MAX hebben in De Telegraaf overlijdensberichten geplaatst voor de weerman. De nabestaanden van de zondag op 65-jarige leeftijd overleden Fries zette boven hun afscheidswoord “Nea wer ‘oant moarn” (nooit meer ‘oant moarn’).

In de Friestalige advertentie noemt de familie Paulusma een lieve familieman, een harde werker en een levensgenieter. Ze schrijven dat hij is overleden in het harnas en sluiten af met “wat zullen we je missen”. De familie heeft een online condoleanceregister geopend op lestegroet.nl.

In een bericht van Jan Slagter namens Omroep MAX prijst de directeur “onze geliefde weerman” Paulusma om zijn “onuitputtelijke enthousiasme, inzet, kundigheid, collegialiteit”.

SBS, waar Paulusma tot 2019 23 jaar lang werkte, noemt hem in de advertentie die de zender plaatste “Nederlands meest bijzondere weerman” en schrijft: “Piet heeft voor altijd een bijzondere plek in de geschiedenis van SBS6 en ons hart. We zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend.”