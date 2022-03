Kaarsjes op ereveld voor gefusilleerde Sovjetsoldaten

Stichting Sovjet Ereveld wil op 9 april bij zonsopgang 101 kaarsjes aansteken ter nagedachtenis van de 77 Sovjetsoldaten die in de Tweede Wereldoorlog in Kamp Amersfoort werden gefusilleerd. Voor de 24 Sovjetmilitairen die door honger en ontbering omkwamen in het kamp worden 24 kaarsen aangestoken. Op 9 april is het tachtig jaar geleden dat de 77 Sovjetsoldaten werden doodgeschoten door de Duitse bezetters.

De stichting vindt het belangrijk om te blijven herdenken, juist nu het oorlog is in Oekra├»ne. “We kunnen niet genoeg benadrukken dat het leed van oorlog onmenselijk is en de impact op gewone gezinnen immens. Ons hart bloedt nu er opnieuw soldaten sneuvelen en burgers omkomen in het oosten van Europa”, aldus de stichting. Om het hedendaagse conflict niet te vermengen met de oorlogsslachtoffers van toen zijn er geen bestuurders van landelijke overheden uitgenodigd, die gewoonlijk wel bij de herdenking zijn.

De kaarsen worden aangestoken bij Monument Koedriest. Die zuil, genoemd naar het toenmalige bosperceel, staat op de plek van de fusillade in 1942. De 101 gestorven Sovjetsoldaten liggen begraven op het Sovjet Ereveld in Leusden. Hun personalia zijn grotendeels onbekend.