Kabinet niet geneigd ‘imperfect’ koopkrachtpakket aan te passen

Het kabinet erkent dat het koopkrachtpakket ter waarde van in totaal 6 miljard euro niet perfect is, maar suggesties vanuit de Tweede Kamer voor aanpassingen kunnen op weinig enthousiasme rekenen van het kabinet. Dit terwijl veel oppositiepartijen uiterst kritisch zijn op het pakket en ook de coalitiepartijen ruimte voor verbetering zien.

“Ik denk dat u niemand vanuit dit kabinet heeft horen zeggen dat dit pakket een schoonheidsprijs verdient. Verre van”, zegt minister Sigrid Kaag van FinanciĆ«n tegen de kritische Kamer. “Is het perfect? Nee.” Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken spreekt wel van een “enorm pakket”, waarmee “de laagste inkomens het meest gecompenseerd worden”.

“Ik word steeds minder overtuigd van het pakketje dat door dit kabinet is gemaakt”, vat PvdA’er Henk Nijboer de stemming in de oppositiebankjes samen. Partijen vinden het niet gericht genoeg: te weinig geld komt terecht bij mensen met lagere inkomens. Bijvoorbeeld doordat de verlaging van de btw op energie en de accijns op brandstof ook mensen met een hoog inkomen helpt.

GroenLinks-leider Jesse Klaver vraagt zich af of een bevriezing of verlaging van huren niet beter was geweest. Mensen met een kleine portemonnee huren over het algemeen, terwijl mensen met hogere inkomens veelal een koopwoning hebben. Maar zo’n maatregel is juist ongericht, zegt Van Gennip, “omdat niet alle huurders een hoge energierekening hebben”. Woningcorporaties voelen zo’n maatregel in de portemonnee en zij “staan ook al voor grote uitdagingen” aldus de bewindsvrouw.

Volgens Klaver is de suggestie dat verlaging of bevriezing van huren minder gericht is dan de btw-verlaging “natuurlijk je reinste lariekoek”.

Vanuit coalitiepratijen als D66 en ChristenUnie kwam het voorstel om de energietoeslag van 800 euro toe te kennen aan een grotere groep dan het kabinet had bedacht. Nu hebben mensen hier recht op als zij het moeten doen met maximaal 120 procent van het sociaal minimum (wat je volgens het kabinet maandelijks nodig hebt om rond te komen). D66 en ChristenUnie willen dat ook mensen die op maximaal 130 procent van het sociaal minimum zitten, worden geholpen. Sommige steden richten hun armoedebeleid al op deze groep.

Maar de groep boven de 120 procent is lastig vindbaar, zegt Van Gennip. Bovendien zou het veel geld kosten om een grotere groep de toeslag toe te kennen, en is een eventuele inkomensafhankelijke regeling lastig uit te voeren.