OM gaat stembiljetten Bergen op Zoom controleren na aangifte

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar de stembusgang in Bergen op Zoom. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorige week is dusdanig veel via volmachten gestemd, dat het vermoeden bestaat dat mogelijk fraude is gepleegd. De burgemeester van de gemeente, Frank Petter, heeft inmiddels aangifte gedaan, aldus een woordvoerder van de gemeente.

In Bergen op Zoom mochten in totaal 3069 mensen bij volmacht stemmen. Met een volmacht kunnen kiezers die zelf niet in staat zijn in persoon te stemmen, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie, iemand anders voor hen laten stemmen. Het percentage volmachtstemmen op twee stemlokalen in de gemeente lag met 19 tot 22 procent ver boven het gemiddelde van 8 tot hooguit 12 procent. Bij zulke overschrijdingen schrijft de Kiesraad voor aangifte te doen, aldus de gemeentewoordvoerder.

Het OM laat weten dat de eerste stap in het onderzoek bestaat uit het controleren van alle stembiljetten. “Daaruit zal blijken of er meer onderzoek nodig is of niet.” De nieuwe raad van Bergen op Zoom wordt, net als in de meeste andere gemeenten, op 30 maart ge├»nstalleerd.