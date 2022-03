Onderwijsraad: meer onderzoek naar kwaliteit onderwijs zelf nodig

De Onderwijsinspectie moet vaker kwaliteitsonderzoek op scholen en opleidingen zelf doen, vindt de Onderwijsraad. Nu is er nog te veel aandacht voor hoe het bestuurlijk allemaal geregeld is, maar de kwaliteit wordt toch in de eerste plaats in de praktijk en tussen leerkracht en leerling of student ontwikkeld.

Ook kwaliteitszorgorganisatie voor het hoger onderwijs Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) moet nadrukkelijk zicht houden op de kwaliteit van de opleidingen.

De Onderwijsraad presenteerde woensdag het advies Essentie van extern toezicht. In de wet staat dat de inspectie de taak heeft om de onderwijskwaliteit te beoordelen én om die kwaliteit te bevorderen. De raad adviseert nu om meer prioriteit te geven aan de beoordeling. Bevordering van kwaliteit kan immers pas na een goede beoordeling, vindt de raad.

En om de onderwijskwaliteit te kunnen beoordelen, is direct zicht nodig op de onderwijspraktijk van alle dag. “Daarom moet het extern toezicht op iedere school en opleiding van tijd tot tijd een kwaliteitsonderzoek doen”, aldus de raad.

Om de onderwijskwaliteit goed te kunnen beoordelen zijn ook “duidelijke en toetsbare wettelijke eisen” nodig. Daar mankeert het nu nog een beetje aan, constateert de raad. De wettelijke voorschriften zijn nu op meerdere manieren uit te leggen.