Publiek weer welkom bij Dodenherdenking en viering 5 mei

De Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei is weer voor iedereen toegankelijk. De afgelopen twee jaar waren naast koning Willem-Alexander en koningin Máxima maar heel weinig mensen bij de Dodenherdenking op de Dam vanwege de coronapandemie. Nu is iedereen weer welkom, maakte het Nationaal Comité 4 en 5 mei woensdag bekend. Ook de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei is weer openbaar toegankelijk.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam spreekt op 4 mei op de Dam. Presentator en historicus Hans Goedkoop zorgt voor de 4 mei-lezing in De Nieuwe Kerk. Overal in het land hebben op 4 mei herdenkingen plaats met om 20.00 uur twee minuten stilte. Bij de bijna 4000 oorlogsmonumenten in Nederland kunnen mensen bloemen leggen. Ze kunnen ook digitaal bloemen bestellen via 4en5mei.nl. De digitale bloemen zijn bedacht toen er geen herdenkingen georganiseerd mochten worden vanwege de coronacrisis.

Het landelijke thema voor 4 en 5 mei is dit jaar ‘vrijheid in verbondenheid’. Het comité wil daarmee benadrukken dat “onze vrijheid nadrukkelijk verbonden is met de vrijheid van een ander. De oorlog in Oekraïne toont hoe kwetsbaar vrijheid is en sterkt het Nationaal Comité in zijn opdracht oorlogsslachtoffers te herdenken en het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat uit te dragen”, aldus een woordvoerder.

Noord-Brabant is de gastprovincie voor Bevrijdingsdag. Songfestivalwinnaar Duncan Laurence haalt om middernacht het bevrijdingsvuur op in Wageningen en brengt dat naar Den Bosch. In Wageningen keert op 5 mei het bevrijdingsdefilé terug.

Het aansteken van het bevrijdingsvuur is het startsein voor veertien bevrijdingsfestivals in het land. In Oss houdt drager van de Militaire Willems-Orde Gijs Tuinman de 5 meilezing. Bevrijdingsdag eindigt met het traditionele concert op de Amstel voor Koninklijk Theater Carré. Onder meer Anita Meyer, Merijn van Haren en Fresku treden op. Veel onderdelen van de landelijke vieringen zijn op televisie te zien.