Rutte roemt overleden ‘icoon’ Madeleine Albright

Met het overlijden van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright verliezen de Verenigde Staten “een icoon op het gebied van geopolitieke betrekkingen. Dat zegt minister-president Mark Rutte in een reactie op Twitter.

“Een veelzijdig mens is niet meer”, aldus Rutte over de in het voormalige Tsjechoslowakije geboren diplomate en politica. “Door haar afkomst doorvoelde zij als geen ander het grote belang van democratische waarden. Zij zal gemist worden.”

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken laat weten “diep bedroefd” te zijn door het nieuws van Albrights overlijden. “Haar niet aflatende inzet voor vrijheid en democratie zal niet worden vergeten. Als eerste vrouwelijke Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken inspireerde zij veel vrouwen en meisjes.”