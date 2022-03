De SP is nu ook voorstander van wapenleveranties aan Oekraïne. “Wij zijn niet tegen de huidige wapenleveranties vanuit Nederland. Je moet elke keer weer kijken met wat voor leveringen je wel of niet akkoord kan gaan. Maar ik ben het zeer eens dat we alles moeten doen om de bevolking van Oekraïne te helpen”, zei SP-Kamerlid Jasper van Dijk in een debat in de Tweede Kamer.

De oppositiepartij was steeds tegen wapenleveranties. Op de dag van de Russische inval liet SP weten dat ze “geen voorstander van verdere militaire escalatie, bijvoorbeeld door het sturen van wapens of militairen naar Oekraïne” is. De SP zei dat er moest worden ingezet op de-escalatie. Wel veroordeelde de partij de inval scherp en steunde zij de sancties tegen Rusland.

Tijdens het NOS-slotdebat een dag voor de gemeenteraadsverkiezingen vorige week maakte partijleider Lilian Marijnissen ook nog duidelijk geen voorstander te zijn van het sturen van wapens naar de regering in Kiev. “De gedachte dat als we maar meer wapens sturen en het conflict nog groter maken dat het dan opgelost wordt, dat is natuurlijk ook geen oplossing, ook niet voor de Oekraïners”, zei ze toen.

Andere linkse oppositiepartijen zoals PvdA en GroenLinks steunen vanaf het begin het sturen van wapens naar Oekraïne. Ook de Partij voor de Dieren is voorstander van het leveren van ‘defensieve’ wapens. Tegen wapenhulp zijn PVV, FVD, JA21 en Groep Van Haga. Het Nederlandse kabinet heeft onder meer antitankraketten en luchtdoelraketten naar Oekraïne gestuurd.