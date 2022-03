Verdediging noemt getuigenis over zien Buk-Telar onbetrouwbaar

De getuigenis van een man die beweert een Buk-Telar te hebben gezien nabij het landbouwveld waarvanuit MH17 volgens het Openbaar Ministerie is neergeschoten, is volgens de verdediging van verdachte Oleg Poelatov onbetrouwbaar. Zo veranderde de getuige tijdens verhoren meerdere keren elementen uit zijn verhaal en zitten zijn antwoorden op vragen volgens de advocaten vol “feitelijke onjuistheden”.

Het gaat om de verklaringen van M58, een man die zich als strijder had aangesloten bij de separatisten. Uit veiligheidsoverwegingen blijft hij anoniem. Daarom had hij bij een ondervraging door de verdediging een plaksnor, pruik en bril op en was zijn stem onherkenbaar gemaakt.

De advocaten van Poelatov haalden woensdag bij de rechtbank in het Justitieel Complex te Schiphol aan dat M58 eerst verklaarde dat hij de raketinstallatie op 16 juli 2014 al had zien staan in het gebied vlakbij Pervomaiskyi. “Maar later betwijfelt hij dat weer. Het is aannemelijk dat hij tussen de verhoren door heeft vernomen dat de Buk-Telar pas op de 17e in het gebied aankwam”, aldus advocaat Sabine ten Doesschate.

Hetzelfde geldt volgens haar voor het moment dat de raketinstallatie weer vertrok. Het OM denkt dat de Buk-TELAR kort na het afvuren is weggevoerd uit het gebied. Tijdens een verhoor in februari 2019 zegt M58 dat de Buk-TELAR na het afvuren in de schaduw van de bomen bleef staan. “Een week later komt hij hierop terug en zegt hij: ‘na het afschieten zag ik die Buk niet meer’.”

De verdediging vindt het erop lijken dat de herinneringen van de man zijn beïnvloed door wat in de loop der jaren aan informatie naar buiten is gebracht, onder meer door het Joint Investigation Team (JIT). “Hij verklaarde ook de raket te hebben zien inslaan. Maar dit is onmogelijk”, aldus Ten Doesschate. Zo was het de bewuste dag te bewolkt en was de afstand tot het vliegtuig te groot om iets te hebben gezien. Hieruit blijkt volgens de advocaat hoe groot de invloed van bijvoorbeeld de animaties van het JIT geweest kan zijn.

M58 meldde zich na een getuigenoproep van het JIT. “Door het onderzoeksteam is uitgebreid validatie-onderzoek gedaan naar de verklaring van M58. Daarbij is zijn verklaring vergeleken met informatie uit andere bronnen”, zo maakte het OM eerder bekend.

MH17 stortte op 17 juli 2014 neer in Oost-Oekraïne, waar op dat moment ook een gewapende strijd gaande was. Alle 298 inzittenden kwamen hierbij om het leven. Onder hen waren veel Nederlanders.

Twee weken geleden begon de verdediging met het pleidooi. Deze week en volgende week zijn nog meerdere dagen ervoor uitgetrokken. De rechtbank heeft de uitspraak in de zaak gepland voor de tweede helft van dit jaar.