Erfgoedvereniging Heemschut bezorgd over sloop in Efteling

Erfgoedvereniging Bond Heemschut maakt zich grote zorgen over historische onderdelen van de Efteling. De vereniging wil dat de Efteling de voorgenomen sloop van het Spookslot uitstelt, totdat het park beleid heeft bepaald voor de omgang met het eigen erfgoed. Dat beleid ontbreekt nu. Oude objecten worden vernietigd om plaats te maken voor nieuwe attracties, terwijl dit cultureel erfgoed juist bepalend is voor de historie van de Efteling zelf, vindt directeur Karel Loeff van Heemschut.

De erfgoedvereniging vindt dat attracties die van oudsher in de 70-jarige Efteling hebben gestaan, zoals de stoomcarrousel, rijksmonument zouden moeten worden. Maar de vereniging denkt zelf al dat de Efteling daar vanuit de bedrijfsvoering niet veel voor voelt. Daarom bepleit Heemschut zorgvuldige omgang met parkonderdelen die worden verwijderd, zoals het beeld van Monsieur Cannibale en de walvis van Polka Marina, zodat die Efteling-elementen wel bewaard blijven.

De Efteling gaat het Spookslot slopen om plaats te maken voor een nieuwe attractie en een nieuw themagebied. “Hoewel geen ontwerp van Anton Pieck zelf, is het Spookslot een belangrijke attractie die geen bot sloopbesluit verdient”, schrijft Heemschut in een brief aan de Efteling. “De attractie is ongetwijfeld in technische zin verouderd, maar verdient het om als hoofdshow behouden te blijven. Het slot is een belangrijke waarde voor de Efteling zelf.” De erfgoedvereniging denkt dat de Efteling veel “fans van het eerste uur” gaat verliezen als alle vernieuwingsplannen doorgaan.