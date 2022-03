Man vast voor stichten vier branden in korte tijd in Hilversum

De politie heeft een 52-jarige man uit Hilversum opgepakt op verdenking van het stichten van vier branden in korte tijd op donderdagochtend in de plaats. Vermoed wordt dat hij verantwoordelijk is voor het in brand steken van een motor, auto, heg en schuur.

De branden vonden allemaal dicht bij elkaar plaats, net buiten het centrum.

Omdat de brandmeldingen kort na elkaar binnenkwamen, vermoedde de politie dat er sprake was van brandstichting. Tijdens een zoektocht werd de verdachte aangetroffen, zo legt de woordvoerder uit.

De man zit vast en zal worden verhoord.