NZa: opmerkelijk minder mensen kregen thuiszorg

Een stuk minder mensen maakten gebruik van thuiszorg in 2021. Dat is opmerkelijk, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), omdat er juist meer oudere mensen zijn en er in het algemeen meer vraag is naar zorg thuis. De oorzaak van de daling gaat de NZa onderzoeken.

Tot 2018 steeg het aantal mensen dat gebruikmaakte van de wijkverpleging, dat waren er toen bijna 590.000. In 2020 maakten nog zo’n 576.000 cli├źnten gebruik van thuiszorg. De volledige cijfers voor 2021 zijn nog niet beschikbaar, maar in de eerste analyse ziet de NZa nog steeds een daling.

In het komende jaar wil de NZa analyseren of mensen die nu geen gebruikmaken van thuiszorg, alsnog zorg hebben gekregen op een andere manier.

Verder ziet de zorgautoriteit dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars te weinig afspraken maken over de kwaliteit van de zorg, regionale samenwerkingen en tegengaan van personeelstekorten. “Dit is wel nodig om te zorgen dat de wijkverpleging ook in de toekomst toegankelijk blijft voor iedereen die deze zorg nodig heeft.”