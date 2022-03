Proef haven Rotterdam met luchtverkeersleiding voor drones

De Rotterdamse haven start een proef met luchtverkeersleiding en regelgeving voor het gebruik van drones boven het gebied. Het is voor het eerst dat dit gebeurt in Nederland. De dienst is volgens het Havenbedrijf nodig omdat het professionele droneverkeer sterk groeit en naar verwachting blijft groeien.

Havenbedrijf Rotterdam wil er met de proef achter zien te komen hoe en wie het stroomlijnen van droneverkeer het beste kan en hoopt te komen tot goede regels voor een veilig gebruik van het zogenoemde lage luchtruim. Drones worden steeds vaker gebruikt. Ze zijn volgens het Havenbedrijf snel, schoon, onderhoudsvriendelijk, relatief goedkoop en veilig, en kunnen gebruikt worden bij inspecties, beveiliging, opsporing van criminaliteit en op termijn voor het bezorgen van pakketten.

De eerste vertiports, luchthavens voor grotere drones die verticaal landen en opstijgen en ook mensen kunnen vervoeren, kunnen in Rotterdam vanaf 2024 getest worden. Als dat goed verloopt zijn vanaf 2026 de allereerste commerciële vluchten met vliegende taxi’s, zij het dan nog mét piloot.

Het havengebied is alleen toegankelijk voor gecertificeerde dronebedrijven die een vergunning bezitten van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De proef start halverwege dit jaar en duurt twee jaar. Partijen die mee willen doen aan de proef kunnen zich vanaf donderdag aanmelden.