Code geel wegens dichte mist in noorden en oosten

Het KNMI heeft voor vrijdagochtend code geel afgegeven wegens dichte mist. De waarschuwing voor gevaarlijke omstandigheden door slecht zicht geldt voor het noorden en oosten van het land.

Lokaal kan dichte mist voorkomen, waardoor het zicht minder dan 200 meter kan zijn. Het KNMI adviseert weggebruikers de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. “Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden”, aldus het KNMI. Het zicht was vrijdagochtend vroeg het meest beperkt in Hoogeveen, meldt Weeronline. Daar werd om 04.50 uur een zicht van slechts 40 meter gemeten. Om 04.30 uur was in Marknesse het zicht 50 meter.

Met code geel roept het KNMI mensen op alert te zijn, omdat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer. De waarschuwing geldt voor Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland, van 05.00 tot 08.00 uur.

Als de mist is opgelost, volgt volgens Weeronline weer een zonnige dag, met maximumtemperaturen van tussen de 9 graden op de Waddeneilanden tot 17 graden in het midden en zuiden van het land.