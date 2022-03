Gezondheidsraad adviseert kabinet over vervolg boosterprikken

De Gezondheidsraad brengt vrijdag twee adviezen uit over verdere boostervaccinaties tegen het coronavirus. Het ene advies gaat over de vraag of een tweede boosterprik beschikbaar moet komen voor een grotere groep mensen. Het andere advies gaat over het “toetsingskader” voor eventuele nieuwe vaccinatierondes.

Alle Nederlanders van 12 jaar en ouder die de basisvaccinatie hebben gehaald, mogen als ze dat willen ook een boosterprik halen. Dat kan vanaf drie maanden na de laatste vaccinatie óf na een coronabesmetting. Een tweede oppepprik wordt momenteel alleen aangeboden aan specifieke kwetsbare groepen: mensen van 70 jaar en ouder, bewoners verpleeghuizen, volwassenen met een immuunstoornis en mensen met het syndroom van Down.

De Gezondheidsraad schreef in februari dat “nieuwe, onvoorziene ontwikkelingen in de besmettingsgolf of de kans op ernstige infecties” aanleiding kunnen zijn om het advies uit te breiden. Nu heeft de raad daar een oordeel over gevormd.

Over het algemeen volgt het kabinet, dat het laatste woord heeft, de adviezen van de onafhankelijke deskundigen.