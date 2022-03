Honderden jongeren op de Dam voor klimaatstaking

Honderden scholieren en studenten hebben zich vrijdagmiddag verzameld op de Dam om te demonstreren tegen vervuilende bedrijven. Met de zogenoemde klimaatstaking willen de jonge actievoerders vooral bepleiten dat bedrijven nu actie moeten ondernemen om klimaatdoelen te behalen.

De jongeren hebben zelfgemaakte vlaggen, spandoeken en borden bij zich met daarop teksten als “Help, ik kan niet zwemmen”, “Niks doen, das pas duur!”, “Onze aarde is top, houwen zo” en “Kies eco, niet ego”.

“Nu al zijn een miljoen mensen gedwongen hun land uit te vluchten door overstromingen en droogtes, stormen en voedseltekorten”, aldus een van de organisatoren in een openingsspeech. Zij benadrukt dat “weinig mensen” verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis, maar “egoïstische klootzakken” als “Ben van Beurden, de ceo van Shell, en Dick Benschop, de ceo van Schiphol” zijn dat volgens haar wel. Rond 13.30 uur vertrokken de actievoerders voor een mars richting het Museumplein, waar een programma met verscheidene sprekers en muziek volgt.

Greta Thunberg staakte in 2018 voor het eerst voor het klimaat. Ze spijbelde elke dag van school tot en met de Zweedse parlementsverkiezingen om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Wereldwijd, ook in Nederland, volgden sindsdien verschillende massale schoolstakingen.

Deze vrijdag demonstreren de klimaatstakers niet alleen in Amsterdam, maar ook in tientallen andere Europese steden waaronder Antwerpen, Brussel, Parijs, Madrid, Rome, Oslo en Stockholm, zo is te zien op de website van Fridays for Future.

De demonstranten vinden dat vervuilende bedrijven, zoals Tata Steel, vooral bezig zijn met het uitstellen van de klimaatdoelen. Een andere belangrijke aanleiding voor de klimaatstaking is de oorlog in Oekraïne, zo liet woordvoerder Sytze Fortuin eerder weten. “Nu er minder aanbod van olie en gas is, moeten we dat gebruiken om sneller in te zetten op groene energie.” Fossiele brandstoffen hebben volgens de vwo-scholier een belangrijk aandeel in de oorzaak van conflicten en oorlogen.

Klimaatdoelen uit het akkoord van Parijs zijn volgens de demonstranten nog onvoldoende. “Wij willen dat we nagenoeg klimaatneutraal zijn in 2030 en dat bedrijven daar actief aan meewerken. De overheid zou bedrijven ook meer onder druk moeten zetten om klimaatdoelen op te stellen”, aldus Fortuin.