Kamervoorzitters praten met Europese collega’s over Oekraïne

Vera Bergkamp en Jan Anthony Bruijn, voorzitter van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer praten maandag en dinsdag met Europese collega-parlementsvoorzitters over de oorlog in Oekraïne. Zij nemen deel aan de Europese voorzittersconferentie die in Slovenië wordt gehouden.

De parlementsvoorzitters zullen het onder meer hebben over “de rol van EU-parlementen in noodsituaties als de coronapandemie”, meldt de Tweede Kamer. Ook zal Ruslan Stefanchuk, voorzitter van het Oekraïense parlement, de parlementsvoorzitters per videoverbinding toespreken. Eerder belde Bergkamp al met Stefanchuk, een gesprek waarin hij de Tweede Kamer om steun vroeg voor een “snelle EU-kandidatuur” voor Oekraïne.