Ministeries: inschrijven Oekraïners in BRP is belangrijk

Nog lang niet alle Oekraïense vluchtelingen hebben zich ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Diverse ministeries en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stellen dat het belangrijk is om dit zo snel mogelijk te doen.

Inschrijving in de BRP is niet alleen wettelijk verplicht, maar ook noodzakelijk om in aanmerking te komen voor leefgeld, zorg en onderwijs. Om uitbuiting te voorkomen en gezinshereniging te faciliteren is registratie in de BRP eveneens van groot belang. Uit de meeste recente cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid van donderdag, blijkt dat 7220 van de ruim 15.000 Oekraïense vluchtelingen zich hebben ingeschreven.

Zonder registratie in de BRP wordt geen leefgeld uitbetaald. Het kabinet wil hiermee misbruik van de leefgeldregeling voorkomen, zoals uitbuiting van vluchtelingen of een beroep op leefgeld door mensen die daar geen geen recht op hebben.

Inschrijving is ook belangrijk om vluchtelingen in beeld te hebben. Zij zijn kwetsbaar voor mensenhandel en uitbuiting. “We moeten goed opletten op uitbuiting, of het nu gaat om seksuele of arbeidsuitbuiting”, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) voor de ministerraad.

De inschrijving in de BRP moet gebeuren in de gemeente waar een Oekraïense vluchteling als eerste opvang krijgt, ook als dat bijvoorbeeld een sporthal is. Als de vluchteling daarna doorreist naar een andere gemeente hoeft alleen een adreswijziging te worden doorgegeven, zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Vanuit dat ministerie worden instructies aan gemeenten gegeven over de manier waarop zij de identiteitsbewijzen van Oekraïners moeten controleren bij inschrijving in de BRP. “Die worden dagelijks aangevuld, mede op basis van vragen van gemeenten”, aldus de BZK-woordvoerder.

Gemeenten kampen met capaciteitstekorten bij de afdeling Burgerzaken, waar de inschrijving in het BRP wordt geregeld, zo schrijft gemeentekoepel VNG aan gemeenten. De VNG en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) roepen gemeenten op voor de inschrijving van Oekraïense vluchtelingen alles uit de kast te halen. Het hanteren van ruimere openingstijden, zoals avondopenstelling, wordt daarbij als mogelijkheid geopperd.

De gemeente Den Haag is inmiddels bezig met capaciteitsuitbreiding. Het is erg druk bij de balies, laat de gemeente weten. In Den Haag wordt gewerkt aan een versneld registratieproces voor vluchtelingen in de opvanglocaties en op plekken waar ze zelf onderdak hebben gevonden.