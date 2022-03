Omroepen geven Ongehoord Nederland kans zich te bewijzen

Het College van Omroepen van de NPO geeft de omstreden nieuwe aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON) de kans zich te bewijzen. Dat laat voorzitter Arjan Lock van het college weten in een reactie op het toenemende aantal klachten over uitzendingen van ON. Bij de ombudsman kwamen vele tientallen klachten binnen dat het nieuwsprogramma van Arnold Karskens en zijn omroep nepnieuws zou verspreiden en racistisch zou zijn.

“Wij zijn ons bewust van de kritische geluiden”, stelt Lock. “Maar we merken dat er bij Ongehoord Nederland een enorme bereidheid is om mee te denken en te tonen dat zij hun taak serieus nemen.” De voorzitter noemt het feit dat Ongehoord Nederland nu ook uitzendingen verzorgt “een bewijs van de schoonheid van het Nederlandse omroepbestel”.

Tegelijkertijd beklemtoont Lock wel dat “ook ON zich aan de regels van het spel moet houden. De ombudsman onderzoekt nu een flink aantal klachten. Als uit dat onderzoek blijkt dat ON zich niet aan onze journalistieke codes houdt, dan gaan we ervan uit dat er serieus naar die kritiek wordt geluisterd en gehandeld. Wie deel uitmaakt van dit systeem, heeft de regels te respecteren, óók als zij vervelend uit zouden pakken.”

Lock wil niet op de zaken vooruitlopen. “We geven elke nieuwe collega de kans om zich het systeem en de regels eigen te maken. Maar we gaan ervan uit dat ook Ongehoord Nederland zich houdt aan onze journalistieke codes en mores. Die heeft Karskens ook ondertekend. Meedoen aan het publieke bestel brengt niet alleen rechten met zich mee, maar ook plichten.”

Ongehoord Nederland lag onder meer onder vuur vanwege claims dat de inval in Oekraïne de schuld van het westen zou zijn en de suggestie dat een satirische column van Marcel van Roosmalen tot politieke moorden zou kunnen leiden. Karskens stelt dat hij met zijn uitzendingen een ander geluid wil laten horen dat tot nu toe in Hilversum ontbrak.