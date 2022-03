Veiligheidsregio overweegt tijdelijke sluiting opvang in Ter Apel

De Veiligheidsregio Groningen overweegt het aanmeldcentrum in Ter Apel tijdelijk te sluiten. Nieuwe asielzoekers kunnen daar dan voor bepaalde tijd niet meer terecht. Dat bevestigt de woordvoerder van Koen Schuiling, de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen, na berichtgeving door RTV Noord.

“Het is daar overvol. Dat weten we al heel lang en het is aan de veiligheidsregio in de gaten te houden welke risico’s daarbij zijn gemoeid. “, aldus de woordvoerder. Daarbij wordt gekeken naar gezondheid, brandveiligheid en sociale veiligheid. Dat laatste komt nu “in het gedrang en daardoor vrezen we nu voor serieuze incidenten, waardoor sluiting een scenario zou kunnen zijn”.

De komende dagen wordt de situatie in Ter Apel en hoe vol het daar is, nauwgezet in de gaten gehouden. Ook is er intensief contact met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het Rijk, zegt de woordvoerder. “We hebben op hele korte termijn 1500 plekken nodig om verlichting te brengen. Als dat niet lukt en er de komende dagen er een zeer hoge instroom van asielzoekers is, dan is dit scenario reĆ«el. Dan is het risico te groot om nog nieuwe mensen aan te nemen.”

Het COA zegt dat “de veiligheidsregio doet wat nodig is om een veilige situatie te garanderen”, aldus een woordvoerster. “Dat is voor het COA ook van groot belang, dat de veiligheidsregio daarbij alle opties overweegt is logisch.”