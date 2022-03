Brand in pizzeria in Den Haag, twintig huizen ontruimd

In een pizzeria aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. Ongeveer twintig bovengelegen woningen zijn ontruimd. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is de brand inmiddels onder controle en heeft de eetgelegenheid flinke schade opgelopen.

De brandweer is bezig met het luchten van de pizzeria en de ontruimde huizen. “We bekijken per woning wanneer de bewoners kunnen terugkeren”, aldus de woordvoerder die vertelde dat de brand rond 01.30 uur uitbrak. De geĆ«vacueerden worden tijdelijk elders opgevangen.