Daling aantal positieve coronabesmettingen zet door

Het aantal positieve coronatests is de afgelopen 24 uur opnieuw gedaald en past in een verder afnemende trend. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen vrijdag- en zaterdagmorgen melding van 28.130 coronabesmettingen. Vrijdag lag dat aantal in een etmaal nog op 35.024 coronabesmettingen, woensdag waren het er nog 42.797.

Het weekgemiddelde daalt daarmee naar 36.048. Vrijdag lag dit nog op 37.971. Sinds vrijdag 11 maart daalt het weekgemiddelde, toen waren er 69.191 positieve tests per dag.

In Amsterdam werden 1233 besmettingen vastgesteld. Rotterdam telde 903 positieve coronatesten en Utrecht 756. Daarna volgden Den Haag (713), Groningen (441).

Het RIVM kreeg twintig meldingen binnen van mensen die zijn overleden aan hun coronabesmetting. Onder meer in Het Hogeland (Groningen), Zeist, Rheden (Gelderland) en Harderwijk werden sterfgevallen geregistreerd. Dat ze nu zijn gemeld, wil niet zeggen dat de overledenen de afgelopen dag zijn gestorven.