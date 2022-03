Milieuorganisaties: 150.000 nieuwe huizen te dicht bij Schiphol

In de regio rond Schiphol worden de komende jaren minimaal 150.000 woningen gebouwd, maar volgens milieuorganisaties gebeurt dat op plekken waar teveel vliegtuiglawaai is om gezond te kunnen wonen.

Volgens onderzoek van de Natuur- en Milieufederaties Noord- en Zuid-Holland gaat het om 115 nieuwbouwlocaties. Zij baseren zich op richtlijnen voor geluidsoverlast van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarbij vallen bouwplannen op 20 tot 40 kilometer van de luchthaven binnen de kritische grens van te hoge gezondheidsrisico’s.

“De gezondheid van zo’n 300.000 toekomstige bewoners in de omgeving van Schiphol is hierbij in het geding. Om maar niet te spreken over de 1,5 tot 2 miljoen mensen die al in dit gebied wonen”, aldus de organisaties. Zij vinden dat het vliegtuiglawaai moet afnemen door Schiphol te laten krimpen.