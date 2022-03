Nederland in het donker voor Earth Hour

Door heel Nederland zijn zaterdagavond om 20.30 uur een uur lang de lichten uitgegaan voor Earth Hour, een internationaal evenement om de aandacht te richten op klimaatverandering.

De lichten gingen uit van onder meer de Martinitoren in Groningen en de Erasmusbrug in Rotterdam, de Grote Kerk in Breda en de Amsterdamse Poort in Haarlem. Ook huishoudens en tientallen gemeentehuizen deden mee aan de actie, zo is te zien op sociale media.

In Rotterdam organiseerde het Wereld Natuur Fonds een “switch off-moment” bij het Depot Boijmans Van Beuningen. Pianist Ruben Hein begeleidde dat moment muzikaal.

Ook elders in de wereld werd en wordt Earth Hour gevierd, zoals bij de Eiffeltoren in Parijs, de Burj Khalifa in Dubai en de piramides in Egypte. Het evenement vond voor het eerst plaats in 2007 in Sydney in Australiƫ, waar Earth Hour georganiseerd wordt door het Australische Wereld Natuur Fonds.