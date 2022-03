Nijmeegse erepenning voor lopers dagelijkse Sunset March

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen reikt zaterdag de zilveren erepenning van de stad uit aan Team 31, een internationale groep veteranen die sinds 2014 zorgt voor een dagelijks eerbetoon aan de Amerikaanse geallieerden die Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog hebben bevrijd. Leden van Team 31 lopen elke dag bij zonsondergang de Sunset March over De Oversteek, een brug over de Waal bij Nijmegen. De Sunset March behoort inmiddels tot het immaterieel werelderfgoed van UNESCO.

De Oversteek is gebouwd op de plek waar de historische Waalcrossing in 1944 plaatshad. Bij de Waalcrossing werden 48 Amerikanen doodgeschoten, toen zij in canvas bootjes de Waal probeerden over te steken. De oversteek was erg belangrijk voor de bevrijding van Nederland.

Op de brug gaan 48 paar lantaarnpalen in marstempo aan ter herinnering aan de Amerikanen van de 82nd Airborne Division. Sinds 19 oktober 2014 loopt er elke avond een groep mensen over de brug om “een brug te slaan naar alle veteranen in alle missies over de hele wereld, die strijden en gestreden hebben voor vrijheid”. Aan de Sunset March hebben ondertussen regeringsleiders, bestuurders en bekendheden uit de hele wereld meegedaan, maar iedereen mag elke dag aansluiten.

Tim Ruijling, bedenker van de Sunset March, neemt de erepenning namens Team 31 in ontvangst. Luchtmachtveteraan Ruijling (70) stopt zaterdag als voorzitter van de stichting Sunset March.