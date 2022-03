Tweede slachtoffer na vondst dode man in woning in Maastricht

In een woning aan de Lambrecht van Middelhovenweg in Maastricht is behalve een overleden man nog een tweede slachtoffer aangetroffen, die zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht en daar aan zijn verwondingen is overleden.

De politie vermoedt een misdrijf, maar houdt alle scenario’s open.

De dode man werd vrijdagavond rond 22.40 uur door de politie gevonden. Daar werd vervolgens ook nog een zwaargewonde aangetroffen, meldt de politie zaterdag. Zij noemt het waarschijnlijk dat beiden het pand bewoonden.

Het tactisch en forensisch onderzoek is volgens de politie nog in volle gang. Verder wordt uitgebreid buurtonderzoek gedaan.