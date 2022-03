Zes kinderboeken genomineerd voor Woutertje Pieterse Prijs

Voor de 35e Woutertje Pieterse Prijs zijn zes kinder- en jeugdboeken genomineerd. Zaterdag werd de laatste nominatie bekendgemaakt in het KRO-NCRV-programma De Taalstaat. Die is voor het boek De Tunnel, van Anna Woltz. Welk boek wint, is te horen op zaterdag 2 april, in een speciale Kindertaalstaat.

De prijs is voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinder- of jeugdboek. De winnaar krijgt een oorkonde en 15.000 euro. De jury staat dit keer onder leiding van auteur Abdelkader Benali.

De andere vijf genomineerden zijn: Terra Ultima, van Raoul Deleo & Noah J. Stern; Schaduw van Toet, van Lida Dijkstra & Djenné Fila; Viruswereld, van Marc ter Horst & Wendy Panders; Zonder titel, van Erna Sassen & Martijn van der Linden; en De Meisjes, van Annet Schaap.