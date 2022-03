Lichte toename van coronapatiënten op verpleegafdelingen en ic’s

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is gestegen met 25. Op zowel de verpleegafdelingen als de intensive cares was sprake van een lichte stijging, blijkt zondag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de ic’s steeg het aantal coronapatiënten met zes, naar 155 in totaal. Op de verpleegafdelingen liggen zondag 1776 mensen met een coronabesmetting, negentien meer dan zaterdag.

In de afgelopen 24 uur werden 167 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden veertien patiënten met corona binnengebracht. Zaterdag waren die cijfers hoger: toen ging het om 226 nieuwe opnames op de verpleegafdelingen, en zeventien op de ic’s.

Een deel van de patiënten die positief zijn getest op het coronavirus is aanvankelijk om een andere reden opgenomen. Na het doen van een coronatest blijkt dan toevallig dat ze ook positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of vanwege corona zijn opgenomen.